SESI Amapá oferece vaga de emprego para analista operacional e assistente técnico

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá abriu vaga para contratação de analista operacional e assistente técnico. Os interessados deverão encaminhar currículo para rh.curriculum@sesisenaiap.org.br, até o dia 30 de janeiro.

Para a vaga de analista operacional, o candidato deve ser bacharel em Fisioterapia e ter especialização em Ergonomia, além de conhecimento de informática básica. Para concorrer à vaga de assistente técnico é necessário ser técnico em Enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem, experiência mínima de seis meses comprovada e conhecimento de informática básica.

A contratação de pessoal no SESI Amapá obedece ao regime celetista – Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Não poderão participar do processo seletivo, os candidatos que possuem vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá.