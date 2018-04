Qualificação profissional: MEC oferece curso grátis de inglês

Oportunidade é destinada, especialmente, a técnicos e docentes de instituições de ensino superior, bem como a professores da educação básica

O Ministério da Educação (MEC), por meio do programa Idiomas Sem Fronteiras (ISF), oferece aulas de inglês gratuitas para professores da educação básica, técnicos e docentes de instituições de ensino superior cadastradas. Estudantes também podem participar.

As aulas são divididas em cinco níveis de aprendizado. Os quatro primeiros (iniciante, básico, pré-intermédiário e intermediário) subdividem-se, por sua vez, em três módulos cada, denominados Progress Test 1, Progress Test 2 e Final Test.

Já o nível 5 (avançado) oferece preparação para três exames de proficiência na língua inglesa: Cambridge English – Advanced (CAE), Cambridge English – First (FCE) e Test of English as a Foreign Language (TOEFL). O participante é contemplado com um certificado para cada nível realizado.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do ISF. Depois de se inscrever, é preciso realizar o Placement Test, um teste que vai indicar o seu nível de conhecimento da língua. O usuário tem até 20 dias para entrar no My English Online, fazer o login e começar os estudos (sem se ausentar por mais de 45 dias).

Via Metrópoles