Expansão do lazer e do turismo no Brasil abre oportunidades de negócios

Formação na área é oferecida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP

O programa Abrace uma Carreira do dia 5 de abril esclareceu as dúvidas dos ouvintes sobre o curso de Lazer e Turismo, oferecido pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP no campus da zona leste da capital paulista.

Diferente do curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA), também sediado em São Paulo, o curso de Lazer e Turismo é mais abrangente e forma um profissional capaz de atuar em diversas áreas, como no planejamento turístico, organização de eventos, entretenimento, ações culturais, gastronomia, hospitalidade, patrimônio histórico e cultural, desenvolvimento sustentável e no uso dos espaços e equipamentos de lazer.

Para falar sobre a carreira, o programa convidou a coordenadora do curso, Juliana Pedreschi Rodrigues. A professora explicou a estrutura da graduação e os conteúdos abordados durante a formação dos alunos. Formado na ECA, o professor do curso de Turismo e Lazer, Thiago Allis, também esclarece dúvidas sobre o curso e comenta o que o levou a se interessar pela área.

O aluno Vinicius Ribeiro e a ex-aluna Paula Carolina de Souza contam suas experiências e perspectivas no mercado de trabalho.

Via Jornal da USP