Economia cresce 0,09% em fevereiro, segundo Banco Central

A atividade econômica brasileira teve uma pequena expansão em fevereiro, mostram dados divulgados nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC) cresceu 0,09% no mês retrasado.

Em janeiro, houve queda, de 0,64%, de acordo com dados revisados pela autoridade monetária. Analistas vêm revisando para baixo as expectativas para o PIB deste ano. Segundo o último boletim Focus, do BC, a projeção média é de um crescimento de 2,76%. Há quatro semanas, a expectativa era de uma alta de 2,83%.

Em março, a projeção industrial cresceu somente 0,2%, o varejo teve queda de 0,2%, e serviços cresceram somente 0,1%, de acordo com dados do IBGE. A percepção é que a economia ainda não engatou como era esperado e a recuperação ainda patina, cada vez mais dependente de um segundo semestre mais forte.

