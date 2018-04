Problemática do suicídio será discutida em congresso no Amapá

MEMÓRIAS DE UM SUICIDA, UMA EPOPEIA

EM DEFESA DA VIDA

A Federação Espírita do Amapá – FEAP realizará entre nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2018, o 6º Congresso Espírita do Amapá que tem por objetivo apresentar à sociedade a ótica espírita sobre o suicídio, a partir do estudo da obra mediúnica ‘Memórias de um suicida’ ditada pelo Espírito Camilo e psicografada por Yvonne do Amaral Pereira.

O Congresso terá como tema central ‘Memórias de um suicida, uma epopeia em defesa da Vida’, e os temas transversais serão desenvolvidos por renomados expositores do Espiritismo no Amapá, no Brasil e no mundo. Estão programadas, também, momentos de arte com temática espírita, mesa-redonda, apresentação do curta ‘E agora já foi’ e do projeto ‘Semeamar’ da FEAP. O evento será realizado no Teatro das Bacabeiras, em Macapá/AP.

Com investimentos diferenciados por lotes, sugerimos atenção para as datas abaixo:

Primeiro Lote – 1º de maio a 30 de junho R$80,00 (oitenta reais)

Segundo Lote – 1º de julho a 31 de agosto R$90,00 (noventa reais)

Terceiro Lote – 1º a 30 de outubro R$100,00 (cem reais)

Adquira seu ingresso aqui: https://www.sympla.com.br/6-congresso-espirita-do-amapa__276921

DIA 5 OUTUBRO – SEXTA

Palestra 1: A vivência do bem e a obra mediúnica de Yvonne do Amaral Pereira.

Palestrante: Jorge Elarrat – RO

Hora: 19h15

Palestra 2: Os fenômenos do renascimento e da desencarnação.

Palestrante: Anete Guimarães – RJ

Hora: 10h30

DIA 6 OUTUBRO – SÁBADO

Palestra 3: O ‘Vale dos Suicidas’ e o socorro no ‘Hospital Maria de Nazaré’.

Palestrante: Hélio Ribeiro – RJ

Hora: 8h40

Palestra 4: A terapia de recuperação espiritual e o socorro mediúnico aos suicidas.

Palestrante: Felipe Menezes – AP

Hora: 9h40

Palestra 5: A vida numa colônia espiritual e a reencarnação de um suicida.

Palestrante: Ivana Raisky – GO

Hora: 11h

Palestra 6: A cidade universitária e os ensinos ministrados aos suicidas.

Palestrante: Carmem Silveira – RJ

Hora: 14h

Palestra 7: A obsessão que leva ao suicídio.

Palestrante: Felipe Menezes – AP

Hora: 15h30

Palestra 8: Os transtornos mentais e o suicídio.

Palestrante: Anete Guimarães – RJ

Hora: 17h

Palestra 9: A prevenção do suicídio.

Palestrante: Ivana Raisky – GO

Hora: 18h

DIA 7 OUTUBRO – DOMINGO

Roda de conversa: palestrantes convidados.

Hora: 8h30

Semeamar: Curta ‘Agora já foi’ e Projeto ‘Semeamar’.

Palestrante: Felipe Menezes – AP

Hora: 9h30

Palestra 10: O Evangelho, as Leis Morais e a saúde mental.

Palestrante: Jorge Elarrat – RO

Hora: 10h20

SERVIÇO:

O 6º Congresso Espírita do Amapá será realizado nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2018 no Teatro das Bacabeiras, em Macapá/AP. As inscrições serão feitas exclusivamente online. Acesse o site ou a fanpage no Facebook da FEAP para acompanhar todas as notícias sobre o evento.

INFORMAÇÕES:

Federação Espírita do Amapá – FEAP

Rua Odilardo Silva 1131 – Centro – Macapá, AP

96 3224 1730

Whatsapp: 96 98140 3674

Site: www.feamapa.com.br

Facebook: facebook/federacaoespiritadoamapa

Youtube: FEAP

Instagram: feap_oficial_

congressoespiritadoamapa@gmail.com