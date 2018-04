Quer converter um vídeo do Youtube para mp3? Conheça 06 programas que vão te ajudar!

Por vezes, quando precisamos de uma música específica, procuramos por ela na internet, mas em alguns casos só a encontramos no YouTube, no formato de vídeo. Nessas horas, um bom conversor mp3 é a solução que precisamos.

Converter arquivos é algo muito comum nos dias de hoje, principalmente para aquelas pessoas que querem ouvir uma música que só está disponível no YouTube. Mais que isso, é importante acessar sites confiáveis, que não possuam aquelas propagandas ou plug-ins indesejados.

Seja qual for a sua necessidade: criar uma playlist para ouvir enquanto trabalha, fazer uma lista de reprodução para uma rádio web ou selecionar músicas especiais para uma festa de aniversário, por exemplo.

Pensando nisso, o ChicoTerra.com fez uma lista para você, que deseja converter um vídeo para o formato mp3.

Veja quais são:

01) OneVideoConverter

O site é simples e objetivo. Para converter o vídeo desejado para o formato mp3, basta colar na barra o link do vídeo e em seguida clicar no botão “apertar”.

02) FLVTO

No site do FLVTO há uma breve descrição de como fazer a conversão de vídeo para áudio. Também é necessário colar o link no espaço indicado e clicar em “converter para mp3”.

03) Convertir

Este conversor para mp3 também garante transformar os vídeos do YouTube em áudio. Para fazer a conversão também é muito simples e prático: cole o link do vídeo na barra de pesquisa e clique no botão para iniciar a pesquisa. Em seguida, o vídeo desejado aparece e é só clicar ao lado dele. Pronto! O áudio em mp3 foi baixado!

04) MP3 Converter

Assim como os demais programas, o MP3 Converter é gratuito e permite que você faça a conversão daquela música especial que quer que entre na sua playlist. Para converter, copie o link do vídeo da música no YouTube, cole no espaço indicado e depois escolha para qual tipo de arquivo o vídeo deve ser convertido, que neste caso é para mp3, depois clique no botão “converta-se”.

05) 2conv

O site 2conv também permite que o internauta converta o vídeo e sem precisar fazer cadastro nenhum, como exigem alguns sites. Assim como os demais programas que convertem para mp3, basta que você cole na barra de pesquisa do site o link do vídeo e depois selecione o formato para o qual o vídeo será convertido e seu mp3 está pronto pra ser arquivado!

06) H2 Converter

Este site conta com um tradutor, que o internauta pode selecionar em qual idioma deseja ler. Caso você queria utilizá-lo para converter o vídeo e transformá-lo em mp3, copie o link do vídeo do YouTube e em seguida cole o link na barra de pesquisas do H2 Converter. Depois disso, você seleciona para qual formato deseja efetuar a conversão e por último clica no botão “começar”, que fica logo abaixo da barra de pesquisa e pronto! Arquivo convertido!

Viu como é fácil transformar em formato mp3 os vídeos do YouTube? Agora é só criar a sua playlist em mp3!