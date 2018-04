Servidores estaduais do PA decidem entrar em greve

Os servidores públicos estaduais aprovaram, em assembleia geral nesta quinta-feira (26), a greve unificada da categoria, que deve começar na próxima quarta-feira (2). De acordo com os trabalhadores, a Secretaria de Administração do Estado (Sead) não ofereceu uma contraproposta compatível às exigências dos servidores. O G1 entrou em contato com Sead e aguarda posicionamento.

Dentre as reinvindicações da categoria está o aumento do salário. A pauta foi entregue à Sead no mês passado. Os trabalhadores encaminharam ao governo o pedido de 30% de reajuste, levando em consideração as perdas salariais dos anos anteriores. Em resposta, a secretaria ofereceu reajuste de 3%. Os trabalhadores também pedem mudança no estatuto do plano de carreira dos trabalhadores, assim como o reajuste do valor das diárias, congelada desde 2007.

