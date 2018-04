Festival Amazonas Ópera começa neste sábado (28); veja a programação completa

Abrindo a programação no dia 28, a ópera “Faust”, de Charles Gounod, fará uma homenagem aos 200 anos do nascimento do famoso compositor francês

A 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) começa neste sábado (28) e segue até o dia 2 de junho, com programação intensa que inclui, além das apresentações no palco do Teatro Amazonas, recitais no interior, concertos temáticos, exposições, intervenções artísticas, apresentações em formato pocket e até ópera delivery. Durante toda a temporada, serão 28 apresentações na capital e no interior.

Os ingressos para as apresentações estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.aloingressos.com.br, com valores que vão de R$ 5 a R$ 60.

Abrindo a programação no dia 28, a ópera “Faust”, de Charles Gounod, fará uma homenagem aos 200 anos do nascimento do famoso compositor francês. Com três horas de duração, “Faust” conta a história do Doutor Faust que vende a alma para o diabo Mephistopheles, na tentativa de voltar à juventude e conquistar o amor de Marguerite.

“Faust” também será apresentada nos dia 4 e 5 de maio, com o Coral do Amazonas e Orquestra Amazonas Filarmônica. Direção e regência: Luiz Fernando Malheiro.

