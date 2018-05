Botão para ‘não curtir’ comentários do Facebook chega a mais pessoas

Douglas Ciriaco

Nem só de tretas e confusões envolvendo privacidade e seu modelo de negócios vive o Facebook. A rede social vem testando já há alguns meses um novo jeito para que os usuários deem a sua opinião clicando em coisas: é o botão “downvote”, uma espécie de “não curtir” que aparecerá ao lado de comentários feitos nas postagens.

Quem usa serviços como Reddit ou mesmo o Disqus, a plataforma de comentários utilizada aqui mesmo no TecMundo, já está familiarizado com a ferramenta: em vez de contar somente com um botão positivo, a publicação oferece também um botão negativo junto de cada comentário. No Reddit, esse sistema tem um viés a mais para além do simples “não gostar” de algo, pois ele serve para tornar os comentários mais ou menos relevantes.

É provável que o recurso atue da mesma maneira no Facebook, visto que as reações tradicionais (como a curtida, o haha e por aí vai) continuarão funcionando normalmente. Além disso, apenas os comentários estarão sujeitos ao crivo do “não curtir” — as postagens permanecem apenas como o sistema tradicional.

Nos últimos dias, pipocaram no Twitter relatos e capturas de tela de mais pessoas que tiveram acesso à funcionalidade, especialmente de usuários da Austrália e da Nova Zelândia.

