Abertas as inscrições para maior premiação de patrimônio cultural do Brasil

O Tarde Nacional – Amazôniadesta quarta-feira (2) falou sobre a 31ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O entrevistado foi o diretor do Departamento de Cooperação e Fomento do Instituto, Marcelo Brito.

Ouça a entrevista no player abaixo:

O objetivo do prêmio é estimular e valorizar a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Marcelo explicou quais são as formas de manifestação de patrimônio de natureza material e imaterial.

O diretor afirmou que a avaliação vai premiar propostas de empresas governamentais, privadas, sem fins lucrativos e de pessoa física.

São oito prêmios, no valor de R$ 30 mil cada, destinados às categorias material e imaterial e aos quatro segmentos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio. O edital está disponível no site do Iphan. O resultado final será divulgado até o dia 30 de agosto.

O Tarde Nacional – Amazônia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h, pela Rádio Nacional da Amazônia. A apresentação é de Juliana Maya.

EBC