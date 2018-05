As transformações e tendências no mercado de trabalho

Inovações tecnológicas, mudanças na legislação e crise econômica forçam trabalhador a se atualizar, sem certeza de emprego estável

Mais ou menos 13 milhões de brasileiros passarão este feriado desempregados. Outros comemorarão uma vaga que amanhã poderá não existir e mais tantos, uma profissão que em médio prazo entrará em extinção. Há, porém, quem apostará em competências e habilidades para usar em ocupações que ainda nem existem e vê a tecnologia como aliada.

Com as inovações tecnológicas, as mudanças na legislação e o impacto da crise econômica, refletir neste 1º de Maio é um exercício complexo. Uma das poucas certezas é a de que o trabalho não é mais como antes.

A primeira mudança neste novo cenário, segundo especialistas de diversas áreas, é em relação à estabilidade: ela deixará de existir. Para o especialista em Recursos Humanos, Fábio Sartori, será por vontade tanto do empregado quanto do empregador.

