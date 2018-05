Dia das Mães deve injetar 17 bilhões de reais na economia

Segunda data comemorativa mais importante para o comércio brasileiro, que prevê alta nas contratações temporárias

Tatiana Babadobulos

O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal. De acordo com pesquisa do Ibope Inteligência, 60% dos brasileiros pretendem comprar presentes. O gasto, em média, deve ser de 112 reais.

Outra pesquisa, realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), afirma que 74% dos brasileiros fazem ao menos uma compra no período, o que deve injetar mais de 17 bilhões de reais nos setores do comércio e serviços. O gasto médio deve ser de 153 reais — porém um terço dos entrevistados ainda não sabe quanto vai gastar no presente.

A pesquisa ouviu 767 pessoas em um primeiro levantamento e depois analisou 602 casos de 3 a 13 abril. As margens de erro, respectivamente, são de 3,5 pontos percentuais e 4,0 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.

