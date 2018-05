Secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras discutirão clima em Teresina

A Prefeitura de Teresina apresentará suas iniciativas, principalmente no que diz respeito a arborização e construção de áreas verdes. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Olavo Brás, o evento é uma oportunidade para que os municípios troquem experiências e terá a presença de representantes de outros países. “Vamos discutir, por exemplo, as mudanças que aconteceram em Medelín, na Colômbia, na área da sustentabilidade. Teresina vai apresentar o que tem de ação para melhorar a questão do clima, principalmente os nossos parques ambientais “, destaca.

Entre os objetivos do encontro estão a sensibilização do público para a agenda climática, debate sobre o papel das capitais na inovação e como podem se tornar pilotos de soluções ambiciosas pelo clima, além da apresentação de soluções inovadoras relacionadas à mudança climática, trabalho multidisciplinar e complexo para a construção de soluções, acompanhar e avanços nas metas do fórum.

