Enem tem 192 mil inscrições, cerca de 2.000 inscrições por minuto

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) iniciaram às 10h de ontem, segunda-feira (7). Em pouco mais de uma hora após a abertura do sistema, 192 mil pessoas já se inscreveram para participar das provas -cerca de 2.000 por minuto.

Os candidatos terão até as 23h59 do dia 18 de maio para se inscrever pela Página do Participante, no site do Inep (órgão federal responsável pela seleção). A expectativa do Ministério da Educação é que 7,5 milhões de pessoas se inscrevam para o exame neste ano.

O formato de inscrições, no entanto, apresenta algumas mudanças. Neste ano, participantes que se enquadram nas regras de gratuidade tiveram até o dia 18 de abril para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Ao todo, 3,3 milhões de pessoas que solicitaram o direito de não pagar para fazer as provas tiveram o pedido aprovado, segundo balanço divulgado pela pasta.

Outras 457 mil tiveram o pedido de isenção negado por ausência de documentos comprobatórios -caso daqueles que solicitaram a gratuidade no último ano, mas faltaram às provas e não apresentaram justificativas.

É a primeira vez que o Inep antecipa os pedidos de isenção e exige justificativa de ausência para os participantes isentos que faltaram aos dois dias de prova no último ano.

Segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares, a medida ocorre para evitar desperdícios –o governo estima um prejuízo de até R$ 962 milhões nos últimos anos devido à ausência de participantes.

Saiba mais no site TNH1