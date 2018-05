O Boticário resgata a magia do colo de mãe

Nesse Dia das Mães a marca traz 15 opções de kits especiais como Elysée Nuit e Glamour Just Shine, que traduzem todo o aconchego e carinho do colo de mãe, garantindo muitas emoções

Colo de mãe é uma delícia, concorda? Ele vira o remédio para a primeira desilusão amorosa, o aconchego em dias difíceis, a comemoração pelo novo emprego e todos aqueles momentos especiais que, de alguma forma, ficarão guardados naquela caixinha mágica da memória. O tempo passa, as crianças crescem e por algum tempo esse colo já não é mais tão recorrente – pela falta de tempo ou mesmo pela falta de costume.

Para comemorar o Dia das Mães e resgatar esses momentos especiais, O Boticário convida os filhos a retribuírem todo o carinho e aconchego recebidos da sua mãe, celebrando com presentes que traduzem essas histórias e que também farão parte da memória dela.

As opções de kits, criados especialmente para a data, já estão disponíveis nas lojas de todo o Brasil e com as revendedoras O Boticário. Os destaques são Elysée Nuit, uma fragrância sofisticada e moderna que combina rosas damascenas colhidas antes do amanhecer, momento em que estão mais bonitas e perfumadas, com um toque adocicado de macarron, tradicional doce francês. E Glamour Just Shine, que traz notas de raros cristais de sal, remetendo à luminosidade e frescor da saída, contrastando com a delicada flor de magnólia, e incentiva às mulheres a brilharem onde e como quiserem.

Os kits exclusivos são oferecidos em diversas faixas de preços que vão de R$ 49,90 até R$ 289,00. Além dos produtos, nécessaires e frasqueiras complementam os presentes.

Conheça as opções de kits de O Boticário para este Dia das Mães:

Elysée Nuit O Boticário Eau de Parfum, 50ml

Elysée Nuit O Boticário Creme Acetinado Hidratante Des. Corporal, 250g

Elysée Nuit O Boticário Elixir Perfumado para Cabelo, 50ml

Porta Joias

Presente Glamour Just Shine Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 139,90

Glamour Desodorante Colonia Just Shine, 75ml

Glamour Loção Hidratante Iluminador Desodorante, 200ml

Presente Floratta Amor de Lavanda Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 99,90

Floratta Amor de Lavanda Des. Colônia, 75ml

Floratta Amor de Lavanda Creme Hidratante Des. Corporal, 200g

Caixa de Presente

Presente Glamour Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 189,90

Glamour Desodorante Colônia, 75ml

Glamour Myriad Desodorante Colônia, 75ml

Nécessaire

Caixa de Presente

Presente Coffee Woman Seduction Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 169,00

Deo Colônia Coffee Woman Seduction, 100ml

Desodorante Coffee Woman Seduction, 75g

Óleo Perfumado Desodorante Corporal, 150ml

Lápis Retrátil para Olhos Make B. Preto

Caixa de Presente

Presente Lily Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 259,00

Lily Eau de Parfum, 75ml

Lady Lily Eau de Parfum, 75ml

Caixa de Presente

Presente Anni Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 99,90

Deo Colônia Anni, 100ml

Anni Loção Hidratante Corporal, 100ml

Batom Hidratante Cremoso Intense, 3,6g

Caixa de Presente

Presente Floratta Rose Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 119,90

Floratta Rose Desodorante Colônia, 75ml

Floratta Rose Creme Hidratante Desodorante Corporal, 200g

Floratta Rose Shower Gel, 200ml

Caixa de Presente

Presente Accordes Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 149,00

Accordes Deo Colônia, 80ml

Accordes Desodorante Antitranspirante Aerosol, 75g

Accordes Creme de Mãos, 50g

Caixa de Presente

Presente Crazy Feelings Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 89,90

Deo Colônia Crazy Feelings, 100ml

Necessaire

Presente Dream Jardim de Mistérios Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 69,90

Dream Jardim de Mistérios Body Splash Desodorante, 200ml

01 Dream Jardim de Mistérios Loção Hidratante Desodorante Corporal, 200ml

01 Caixa de Presente

Presente NativaSPA Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 109,90

Nativa SPA Body Splash Baunilha de Madagascar Des. Colônia, 200ml

Nativa SPA Baunilha de Madagascar Loção Hidratante Des. Corporal, 200ml

Nativa SPA Baunilha de Madagascar Óleo Hidratante Des. Corporal, 250ml

01 Caixa de Presente

Presente Make B. Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 199,00

Make B. Eau de Parfum, 30ml

Make B. Máscara 4 em 1, 9,5g

Make B. Delineador Líquido Caneta, 1,2ml

Nécessaire Pompom

Caixa de Presente

Presente Cuide-se Bem Mães 2018

Preço Sugerido: R$ 54,90

Cuide-se Bem Loção Hidratante Leite e Mel, 200ml

Cuide-se Bem Sabonete Líquido Leite e Mel, 150ml

Cuide-se Bem Creme de Mãos Leite e Mel, 50g

Caixa de Presente