IFMS promove Semana do Meio Ambiente em junho

Evento será promovido pelos dez campi do IFMS entre os dias 4 e 9 de junho

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza de 4 a 9 de junho, nos dez municípios onde está localizado, a oitava edição da Semana do Meio Ambiente. O evento é coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e promovido pelos campi em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

A instituição disponibilizou R$ 15 mil para a realização do evento em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Os recursos são provenientes do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi).

As propostas foram selecionadas por meio do edital nº 026/2018. O resultado final foi publicado no último dia 10, na Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br/centraldeselecao).

Cada proposta aprovada receberá apoio de R$ 1,5 mil. O valor deverá ser utilizado para o pagamento de material de consumo e de serviços à pessoa jurídica.

