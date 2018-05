Ministro da Educação apresenta aos senadores problemas e prioridades da pasta

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) recebe na terça-feira (15) o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, que vai explicar aos senadores as dificuldades, as prioridades e o andamento dos principais programas da pasta.

Entre outros temas, o ministro deve debater a reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a capacitação dos professores e a situação de milhares de creches inacabadas ou abandonadas pelo Brasil. Para a senadora Marta Suplicy (PMDB–SP), um dos grandes desafios no setor é a implantação do novo Ensino Médio, a partir do ano que vem (Lei 13.415/2017).

Os senadores ainda devem discutir os projetos relacionados à educação que estão em análise na Casa, como o que assegura prioridade para o ensino nos orçamentos de estados, municípios e União (PLS 329/2017), da senadora Rose de Freitas (Pode–ES), e o do senador Romário (Pode–RJ) que garante mais recursos para aumentar o número de vagas e incentivar a permanência dos alunos nas creches públicas (PLS 339/2017). Ouça os detalhes no áudio do repórter da Rádio Senado George Cardin.

