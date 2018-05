Curso gratuito de Atendimento em plataforma do Ministério do Turismo

Curso oferecido na modalidade EAD é voltado para profissionais de linha de frente

Estão abertas as inscrições para curso gratuito de Atendimento ao Turista, do canal Brasil Braços Abertos, para profissionais ou interessados na área de turismo. A plataforma, que é oferecida pelo Ministério do Turismo, possui número de vagas limitado e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 31 de outubro de 2018, no site.

Todo conteúdo é divido entre módulos voltados para recepção de visitantes, incluindo noções básicas de língua inglesa. O curso possui uma carga horária de 80 horas e, para emissão do certificado, devem ser concluídas até 15 de janeiro de 2019.

