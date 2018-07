São João do Coração e Carapanatuba vencem Torneio de Verão de Futlama

O show de bola foi bonito e acirrado no fim de semana durante o Torneio de Verão de Futlama. A disputa aconteceu no rio Amazonas, ao lado do Trapiche Eliezer Levy. Os times São João do Coração e Carapanatuba foram os vencedores nas categorias feminino e masculino.

O sol forte não dificultou o jogo na lama. As equipes femininas tiveram muito fôlego e disputaram a bola por 10 minutos cada tempo e a final ficou de 20 minutos cada tempo de jogo. Já no masculino, foram apenas 10 minutos. “Estamos felizes por disputar esse torneio. É muita diversão, mas, acima de tudo, amor ao esporte. Essas meninas são muito guerreiras”, disse o técnico do time Fiel Amapá, Paullynho Silva.

Organizado pela Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), o torneio reuniu 12 times masculinos e 4 femininos da capital e dos distritos de Fazendinha, Abacate da Pedreira, Carapanatuba e Coração. “O futlama é genuinamente amapaense. É um esporte, inclusive, reconhecido internacionalmente. É importante a gente fomentar, investir e tomar conta desse torneio que tem se tornado uma tradição”, disse a coordenadora de Esporte e Lazer, Naldima Flexa.

Os vencedores ganharam camisas e material esportivo. Além disso, tomaram um banho tradicional no rio Amazonas. Durante o evento, foi anunciado o Torneio Máster de Futlama, que deve ocorrer no segundo semestre de 2018, em Macapá.



Cássia Lima