Educação do Campo na construção de Territórios Agroecológicos no Amapá hoje no Fala Amazônia!

E no “Fala: Amazônia!” de hoje, 17 de Julho, entrevistaremos Ruth Côrrea, Coordenadora de projetos do IEB (Instituto de Educação do Brasil) e o Professor da UFPA. Romier Sousa , nos falam sobre a Educação do Campo na construção de Territórios Agroecológicos no Amapá. Além disso temos o giro de notícias, agenda cultural e muita música bacana! Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo facebook.

