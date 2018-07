Correntistas do BB e Caixa vão receber abono antes

PIS-Pasep de 2017 cai na conta nesta segunda e terça para clientes dos bancos estatais

MARTHA IMENES

O PIS é pago a trabalhador da iniciativa privada. Quem não é cliente vai sacar a partir de quinta-feira na Caixa

PIS é pago a trabalhador da iniciativa privada. Quem não é cliente vai sacar a partir de quinta-feira na Caixa – Severino Silva

Rio – Os trabalhadores que têm direito ao abono do PIS-Pasep 2018, referente ao ano-base 2017, vão começar a semana com uma grana extra. Numa primeira leva, recebem o PIS os nascidos em julho e o Pasep o servidor que têm final de inscrição 0. Nesta segunda-feira, o Banco do Brasil, que paga o Pasep, credita o abono para quem é correntista do banco. Amanhã, é a vez de clientes da Caixa Econômica terem um dinheiro a mais na conta.

Já os beneficiários do abono que não são correntistas dos dois bancos estatais vão poder sacar o dinheiro a partir de quinta-feira. É preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/Pasep para fazer o saque.

Em todos os casos, a data limite para saque é 28 de junho do ano que vem. O valor do abono varia de R$ 80 a R$954, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou formalmente em 2017.

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2017. É preciso ainda estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). A estimativa é de que sejam destinados R$ 18,1 bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores.

