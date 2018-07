Acelere o desempenho do computador com ajustes simples

Rodrigo Fernandes

O Windows 10 tem uma performance eficiente, mas pode apresentar lentidão causada por diversos fatores, como excesso de arquivos acumulados, presença de vírus ou desatualização do sistema. Além de desativar itens gráficos e efeitos visuais supérfluos, outras ações simples podem ajudar a acelerar o desempenho da máquina, como fazer a limpeza de disco, desfragmentar o HD e eliminar arquivos temporários.

Veja a seguir sete dicas para deixar o PC com Windows 10 mais rápido. As ações também podem ser aplicadas ou adaptadas em outras versões do sistema da Microsoft.

1. Verificar atualizações do sistema

Passo 1. Acesse a busca do sistema e digite “atualizações”. Clique sobre a opção “Verificar se há atualizações”;

Passo 2. O menu do Windows Update será aberto. Caso haja atualizações disponíveis, o sistema fará imediatamente.

2. Fazer limpeza de disco

Passo 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o disco e vá em “Propriedades”;

Passo 2. Clique no botão “Limpeza de disco”, ao lado do gráfico de capacidade;

Passo 3. Marque os arquivos que serão deletados e clique em “OK” para iniciar a limpeza.

3. Desinstalar programas não utilizados

Passo 1. Abra o Painel de Controle e clique na opção “Programas e Recursos”;

Passo 2. Clique sobre o programa desejado e vá na opção “Desinstalar”. Cada programa tem um processo diferente de desinstalação – você deve seguir as orientações da tela.

