Agora é permitido ouvir mensagens de voz com o celular bloqueado no WhatsApp

A novidade era muito esperada pelos usuários, mas no momento, o recurso só está disponível somente para iPhone.

Agora não vai mais ter stress com os áudios do WhatsApp que paravam quando o celular bloqueia, porque na nova atualização do aplicativo, os usuários poderão continuar ouvindo mesmo quando o celular estiver bloqueado ou até mesmo quando outro aplicativo está em uso.

O áudio não será reproduzido somente caso algum aplicativo ou função dentro do celular que emita sons. No entanto, como de costume, esse recurso vem primeiro em atualizações para iPhone.

As duas últimas atualizações do mensageiro tiveram mudanças em relação ao áudio. Na primeira, no WhatsApp Beta para Android, foi adicionada uma ferramenta que inicialmente foi herdada do Telegram, que permite gravar áudios sem precisar ficar segurando o dedo na tela por um tempão. Para receber a novidade, basta ir até a Play Store e atualizar o aplicativo. Para o sistema iOS a novidade já estava disponível desde novembro de 2017.

