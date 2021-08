A liberdade de ver TV online gratuitamente com Photocall TV

O mundo de hoje é muito diferente daquele que nossos avós e pais viviam. Alguns costumes mudaram, a forma de se comunicar também não é mais a mesma e o que antes parecia apenas uma série de ficção futurística se transformou em realidade. Antigamente falar com alguém de outra parte do mundo em uma chamada de vídeo era coisa do “outro mundo”. Hoje é fundamental, seja para rever familiares e amigos ou realizar uma reunião de trabalho e negócios.

A forma de assistir televisão também mudou bastante. Antes era preciso esperar a hora certa para ver sua novela preferida, sua série favorita e seus shows musicais. Além disso, as opções de canais disponíveis eram muito poucas e precisávamos nos contentar com as emissoras locais ou regionais.

Hoje o mundo parece pequeno em meio à tanta tecnologia. E ver TV não é mais restrito apenas a um aparelho que sempre ocupou lugar de destaque na sala, é algo que pode ser feito com a ajuda de outras tecnologias como um smartphone, tablet e Smart TV. Com isso, cresceu a busca por canais de televisão online.

O grande problema é ter que pagar para ter acesso a isso e também disponibilizar dados pessoais preenchendo inúmeros cadastros. Sem contar que nem todo mundo gosta de encher seu celular de aplicativos.

Foi por isso, em meio a muita procura e poucas opções, que surgiram plataformas como Photocall TV. Funcionando em qualquer navegador web, ela oferece mais de mil canais nacionais e internacionais sem precisar instalar aplicativo para assistir às emissoras em um smartphone, por exemplo. Além disso, não requer nenhum tipo de cadastro para ter acesso a todos os canais de televisão online gratuitamente.

São canais gratuitos para todos os gostos. É ideal para quem gosta de ver novelas, séries, jornalismo, esporte, desenho animado, musicais, documentários, gastronomia, especiais e muito mais. Outro benefício da plataforma, é a possibilidade de ouvir mais de 200 canais de rádio em vários idiomas e estilos musicais.

O Photocall oferece ao todo 246 canais nacionais, 390 canais internacionais, 369 canais a cabo, 230 canais de rádio, e o usuário conta ainda com 14 links para guias de programação. A plataforma oferece acesso a emissoras renomadas como BBC, CBS, FOX e NBC e também disponibiliza em seu catálogo os canais La 1, La 2, Antena 3 e Telecinco.

Por ser gratuito, a primeira ideia que vem à mente é de que os anúncios estão espalhados por todos os lados. Isso não acontece com Photocall TV, pois em nenhuma parte do processo aparecem anúncios, publicidade ou qualquer coisa que possa tornar a experiência do usuário desgaradável.

Fácil de usar

A instalação é totalmente descomplicada. Para conseguir acessar os canais disponíveis no Photocall TV, basta apenas clicar no logotipo e logo depois surgirá na tela duas opções: entrar no próprio site da emissora escolhida ou escolher o web player oficial do canal de televisão. Nesta última opção, o usuário consegue ter acesso a outros programas, séries e muitos conteúdos oficiais disponíveis.

A maioria dos canais são disponibilizados em 1080 Full-HD, mas alguns não terão uma resolução alta, o que não impede de ser visto sem nenhum problema ou corte. Quanto ao som das transmissões, a sincronia é total e pode ser compreendida com perfeição. O ideal é contar com uma conexão via Wifi para ter mais velocidade nas transmissões de áudio e vídeo e economia de dados móveis.

Opção inteligente

O Photocall TV foi aprovado por vários usuários como uma das melhores plataformas para assistir televisão online livre e gratuita no smartphone, na smart TV ou Vídeo Cast. Quem usou não se arrepende da escolha e considera a experiência positiva, pois é uma opção inteligente não apenas por ser gratuita, mas também pela qualidade e rapidez na hora de acessar, sem precisar perder tempo com cadastro de login e senha ou cartão de crédito. Custo zero, experiência satisfatória.

Pelo simples fato de não precisar ver televisão na forma convencional, tudo se torna mais fácil. Com Photocall TV é possível ver canais de televisão online gratuitamente de qualquer lugar do mundo e em qualquer situação. Enquanto está no metrô indo ao trabalho, viajando no ônibus, ou deitado no conforto de sua cama. Assim, não existem mais barreiras quando se trata de ter acesso ao entretenimento gratuito e de qualidade.

É importante lembrar que Photocall TV é um serviço de streaming de televisão totalmente legal e gratuito quando se trata de transmissão de canais TDT abertos.

Outra boa notícia é que estão disponíveis quase todos os canais TDT da Espanha, inclusive com conteúdos exclusivos dos clubes de futebol como o canal oficial do Real Madrid ou até mesmo o canal do FC Barcelona. Um prato cheio para aqueles que torce por uma dessas equipes de futebol que são destaques na Europa e no mundo.

