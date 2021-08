SENAI Amapá divulga edital para reserva de vagas nos cursos do Programa de Aprendizagem Industrial

O SENAI Amapá abriu o edital de Processo Seletivo 2021/5 para reserva de vagas nos cursos do Programa de Aprendizagem Industrial. No total são 120 vagas direcionadas ao atendimento das demandas de empresas industriais contribuintes e não contribuintes. O PS atende o cumprimento da cota de aprendizes, para atender demandas no município de Macapá.

As empresas interessadas em fazer a reserva de vagas têm até o dia 13 de agosto para entrar em contato. O formulário poderá ser entregue na Secretaria do Centro de Formação Profissional Macapá, localizado na Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 2000, Santa Rita, ou via e-mail: [email protected].

Após a efetivação da reserva, as empresas deverão encaminhar o candidato selecionado à secretaria da Unidade do SENAI Amapá. Para garantir a vaga, os aprendizes deverão ser encaminhados para efetivação da matrícula no período de 16 a 19 de agosto. Todas as orientações constam no edital publicado em: ap.senai.br/senai/processo-seletivo

Para maiores informações ou dúvidas, as empresas poderão procurar diretamente a Escola do SENAI, em Macapá, pelo endereço de e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp (96) 98408-1825.

