Mega-Sena sorteia R$ 72 milhões nesta quarta-feira

Bilhetes do concurso custam R$ 3,50 e se alguém acertar as seis dezenas sozinho leva todo o montante pra casa

A Mega-Sena está com o prêmio acumulado e vai sortear R$ 72 milhões nesta quarta-feira (25), no concurso de número 2.062.

Na última edição do sorteio, realizada no sábado (21), nenhum jogador acertou as seis dezenas.

Na quina, houveram 93 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 45.677,31. Na quadra, 6.899 apostas ganharam R$ 879,62 cada.

Resultado anterior

Os números sorteados no concurso 2.059, realizado no sábado, foram:

33 – 36 – 40 – 44 – 45 – 54

