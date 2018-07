21 cursos gratuitos no Instituto Federal: veja como se inscrever

Idiomas, informática e educação estão entre as áreas dos cursos oferecidos

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para 21 cursos online gratuitos nas áreas geral, ciências exatas e aplicadas, educação, idiomas, informática e de preparação para o processo seletivo do IFRS.

Os requisitos e prazos para se inscrever variam de acordo com o curso pretendido. Os interessados podem realizar a inscrição neste site. Veja, abaixo, as opções:

Os cursos:

Geral

Conhecendo o IFRS (4 horas): conheça o IFRS, saiba onde estão localizados os campi, as possibilidades e os cursos oferecidos.

Requisitos: conhecimento básico em internet

Inscrições até 31/12/2018 – Conclusão até 31/1/2019

Saiba mais no site Gauchazh