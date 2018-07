Brasil perde 497 mil vagas com carteira assinada em um ano

Com a queda, o país passou a ter pouco menos de 33 milhões de postos, o menor patamar da série histórica

O mercado de trabalho perdeu 497 mil vagas com carteira assinada no período de um ano. O total de postos de trabalho formais no setor privado encolheu 1,5% no segundo trimestre de 2018 comparado o mesmo trimestre de 2017, segundo os dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O total de vagas formais caiu a 32,834 milhões de postos, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012.

“Há exatamente quatro anos, a população ocupada com carteira assinada atingiu o maior nível da série, 36,880 milhões de pessoas, agora atinge o menor nível, 32,834 milhões”, apontou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.

