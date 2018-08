Dezenas de mortos em novo terremoto na ilha indonésia de Lombok

Autoridades retiraram o aviso de tsunami que haviam emitido após o tremor

Macarena Vidal

Pelo menos 91 pessoas morreram em um novo terremoto que atingiu no domingo a turística ilha de Lombok, localizada na Indonésia, de acordo com fontes oficiais. As mesmas fontes disseram que ainda não há dados sobre o número de feridos. Há uma semana um tremor de magnitude 6,4 causou na mesma ilha a morte de pelo menos 16 pessoas e 355 feridos.

“De acordo com a informação mais recente, 19 mortos estão no Hospital de Tanjung (ao norte de Lombok)”, disse o porta-voz das equipes de resgate de Mataram, a principal cidade da ilha. As vítimas incluem um menino de um ano e um homem de 72. Pelo menos 52 pessoas ficaram feridas, acrescentou. O chefe regional da Agência de Gestão de Desastres, Mohammad Rum, afirmou que parte das vítimas faleceu no momento do terremoto pela queda de edifícios e outras morreram no hospital, disseram veículos de comunicação locais.

Nesse domingo, o tremor teve magnitude de 7 e foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, em um local situado 2,4 quilômetros a leste de Loloan, um povoado no norte da ilha.

