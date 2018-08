Feira Norte do Estudante está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a nona edição da Feira Norte do Estudante (FNE), que será realizada entre os dias 26 e 28 de setembro, no Manaus Plaza Centro de Convenções. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente através do site: www.feiranortedoestudante.com.br.

A FNE é a maior feira da região voltada para a integração profissional de estudantes no mercado de trabalho. O evento reúne anualmente mais de 30 mil jovens em busca de orientação vocacional, atualização ou reposicionamento de carreira.

Na programação, palestras, oficinas, interações e atividades culturais buscam proporcionar aos participantes oportunidades para obtenção e troca de informações, e experiências sobre a educação em seus diversos ramos.

“Nesta edição colocaremos em pauta a reflexão sobre o valor do conhecimento, destacando que toda dedicação e esforço aplicados na educação proporcionam evolução e ganhos que vão além do financeiro. O que se aprende ao longo da vida passa a ser propriedade particular e irrevogável, servindo de combustível para a caminhada em busca do sucesso, seja ele profissional ou pessoal. Investir em conhecimento traz frutos valiosos e vitalícios”, ressalta a coordenadora do evento, Inês Daou.

A Feira Norte do Estudante também é um espaço de engajamento social de empresas e instituições educacionais. Dezenas de universidades, escolas de idioma, cursos técnicos e profissionalizantes, empresas de estágio e seleção oferecem, durante o evento, uma série de atividades gratuitas para os participantes conhecerem os caminhos profissionais disponíveis.

“A educação é uma das mais importantes ferramentas sociais no mundo globalizado, pois é através dela que o indivíduo se torna um cidadão consciente e um agente ativo no meio onde vive. É neste sentido que convidamos as instituições que querem se aproximar e investir nos jovens a oferecerem acesso a conteúdos que serão fundamentais para o seu futuro”, afirma Inês.

Entre os expositores confirmados no evento, estão novidades como a Acermaple Intercâmbio e a Faculdade Santa Teresa, organizações que desembarcaram recentemente em Manaus. Também estarão presentes o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO), Centro Universitário Luterano de Manaus (ULBRA), Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Universidade Paulista (UNIP), Gracom Escola de Efeitos Visuais, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU), Egali Intercâmbio, Curso Alpha, Editora Intrínseca, Stylus Formaturas e Fundação Rede Amazônica.

Sobre a FNE

No ano passado, a FNE reuniu mais de 30 estandes na área chamada de “Salão de Oportunidades” e promoveu 90 palestras com a presença de nomes consagrados de diversas áreas, desde cursos tradicionais como Direito e Medicina até as profissões mais recentes, ligadas à tecnologia e redes sociais.

A feira foi idealizada e desenvolvida em 2010, pela empresa de produção de eventos Iaí Promoções, com a proposta de transformar o cenário da educação na região, proporcionando novas oportunidades de acesso à informação sobre empregabilidade.

“Ao longo destes nove anos, concluímos que a Feira Norte do Estudante é um negócio social, onde o foco não está nos resultados financeiros. Garantimos acesso gratuito a milhares de jovens, geramos mais de 150 empregos e discutimos educação durante 39 horas em três dias. É importante que mais empresas e instituições da área possam pensar além do lucro e enxergar no evento uma oportunidade de contribuir e beneficiar a sociedade”, conclui Inês.