Especialistas debaterão avanços e desafios da genética médica em Manaus

Manaus receberá pela primeira vez, entre os dias 14 e 16 de novembro, uma edição do Congresso Norte Nordeste de Genética Médica (CONNEGEM). Serão três dias de programação intensa reunindo diversas especialidades médicas e não médicas envolvidas na assistência aos pacientes com doenças genéticas e seus familiares. As inscrições estão abertas no site: www.connegem2018.com.br.

O evento terá como tema “Atenção em saúde na Genética Médica: da atenção primária à alta complexidade”, colocando em discussão tópicos atuais e os principais avanços nas pesquisas da área. Mais de 300 participantes de estados do Norte e Nordeste e convidados de outras regiões do país são aguardados.

De acordo com a presidente do congresso e médica geneticista, Vânia Prazeres, o objetivo é proporcionar atualização e troca de experiências entre os profissionais que atuam na área, mantendo-os em contato com participantes de outros estados.

“O evento é aberto para as várias profissões da saúde que trabalham com doenças genéticas e raras, além dos estudantes. A Genética Médica é um campo de intenso desenvolvimento científico com evolução rápida do conhecimento, necessitando de congressos como esse para atualização do público-alvo e maior aproximação e intercâmbio de conhecimento entre os diferentes grupos profissionais”, afirma.

Entre os palestrantes confirmados, está a presidente da Regional Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), Denise Carvalho; a médica geneticista no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (UFPA) e professora do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), Antonette Souto El Husny; a coordenadora do Laboratório de Oncogenética do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a bióloga Kiyoko Abe Sandes; e a chefe do Departamento de Genética Médica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Vera Lúcia Gil.

Durante a programação serão realizados o III Simpósio de Doenças Raras do Amazonas e o I Encontro de Associações de Familiares com Doenças Raras, que terão entrada gratuita e debaterão questões relacionadas aos desafios enfrentados por quem lida com condições de saúde raras, aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, segundo classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Congresso Norte Nordeste de Genética Médica já está em sua sétima edição e ocorrerá no centro de convenções do Tropical Hotel. A realização é da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), com produção da empresa Iaí Promoções e apoio da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM), da Sociedade Amazonense de Pediatria (SAPED), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).