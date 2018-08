Mais de cinco mil atletas participarão do 42º Torneio de Futebol Interdistrital de Macapá

A Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) dará início nos dias 10 e 11 de agosto aos jogos do 42º Torneio de Futebol Interdistrital de Macapá. Serão mais de 203 times e uma estimativa de 5.075 pessoas envolvidas, entre atletas e técnicos. A abertura ocorrerá na comunidade de Ponta Grossa, no distrito de São Joaquim do Pacuí.

A cerimônia de abertura está programada para sábado, 10, às 8h30. A fase classificatória iniciará às 9h, na comunidade de São Joaquim do Pacuí. Segundo o regulamento, serão 25 participantes de cada time. Este é o ano com o maior número de participantes entre todas as edições.

“Esse será o maior torneio de todos os tempos por causa da enorme procura que tivemos de times. Nossa equipe dará todo suporte junto com as equipes da Saúde e Guarda Municipal”, explica a coordenadora de Esporte e Lazer, Naldima Flexa.

As etapas eliminatórias ocorrerão nos distritos para definir os representantes, sendo duas equipes masculinas e duas femininas para as etapas finais. Serão oito árbitros, divididos nas partidas que escolhem representantes dos distritos de São Joaquim do Pacuí, Tracajatuba, Coração, Carapanatuba, Bailique, Matapi, Fazendinha, Santa Luzia do Pacuí, Pedreira e Maruanum.

Neste ano, todos os times estarão uniformizados com camisas inspirado na Copa do Mundo 2018, mas com as cores da Seleção Brasileira de Futebol. A expectativa da Comel é reunir mais de mil pessoas em cada seletiva nos distritos.

Data das seletivas nos distritos:

10 a 11/08 – São Joaquim do Pacuí, na comunidade de Ponta Grossa.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 9 times masculinos e 6 femininos.

17 a 19/08 – Tracajatuba, na comunidade de Tracajatuba 01.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 18 times masculinos e 9 femininos.

25/08 – Coração, no Malocão do Pedrão.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 8 times masculinos e 5 femininos.

01 a 02/09 – Carapanatuba, na comunidade de Ipixuna Miranda.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 12 times masculinos e 7 femininos.

07 a 09/09 – Bailique, na Arena Vila Progresso.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 18 times masculinos e 7 femininos.

15 a 16/09 – Matapi, na comunidade de Curralinho.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 16 times masculinos e 4 femininos.

16/09 – Fazendinha, na arena da Fazendinha.

Os jogos ocorrerão das 9h às 18h, com 10 times masculinos e 2 femininos.

21 a 23/09 – Santa Luzia do Pacuí, na comunidade de Filadelfia.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 17 times masculinos e 12 femininos.

28 a 30/09 – Pedreira, na comunidade do Abacate da Pedreira.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 20 times masculinos e 8 femininos.

29/09 – Maruanum, na arena Carmo do Maruanum.

Os jogos ocorrerão das 8h30 às 18h, com 11 times masculinos e 4 femininos.

Cássia Lima