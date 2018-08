Ataque a ônibus com crianças deixa dezenas de mortos no Iêmen

Segundo rebeldes houthis 43 pessoas morreram, entre elas 29 crianças; coalizão liderada pela Arábia Saudita foi responsabilizada

Dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas nesta quinta-feira (9) em um bombardeio contra um ônibus que transportava crianças no norte do Iêmen, anunciou a representação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) no país.

“Depois de um ataque esta manhã contra um ônibus que transportava crianças em um mercado de Dahyan no norte de Saada, um hospital apoiado pelo CICR recebeu dezenas de mortos e de feridos”, tuitou a organização.

Segundo as autoridades dos rebeldes houthis, que controlam a zona onde houve o ataque, ao menos 43 pessoas morreram, entre elas 29 crianças. A explosão também deixou 61 pessoas feridas, 30 crianças.

