Vacinação contra o sarampo e a poliomielite atinge metade do público-alvo

Mais de 11 milhões de doses (cerca de 5,5 milhões de cada) foram aplicadas até esta segunda (20). Campanha para crianças de 1 a 5 anos segue até 31 de agosto.

A Campanha Nacional contra a Poliomielite e o Sarampo atingiu a metade do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde. No total, mais de 11 milhões de doses das vacinas contra a pólio e o sarampo (cerca de 5,5 milhões de cada) foram aplicadas até esta segunda-feira (20), alcançando 50% das crianças de um ano a menores de cinco em todo o país.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças independentemente da situação vacinal deles e criar uma barreira sanitária de proteção da população brasileira.

Campanha continua

A campanha começou no dia 6 de agosto e ainda vai até o dia 31 de agosto. A lista dos postos pode ser conferida no site da Secretaria de Saúde de cada cidade.

