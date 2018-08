Dólar sobe forte e continua a R$ 4 nesta quarta-feira

Mercado repercute resultado da pesquisa eleitoral do Ibope e negociação comercial entre China e EUA

O dólar atingiu na manhã de ontem terça-feira, dia 21, o valor máximo de R$ 4. A moeda é influenciada pelo resultado da pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) para a Presidência da República. Além disso, os investidores esperam pelas negociações comerciais entre China e Estados Unidos. Na véspera, a moeda fechou a R$ 3,957, maior valor desde 29 de fevereiro de 2016.

Hoje, quarta-feira a moeda continua com o valor alto.

Na segunda, dia 20, o Ibope divulgou a primeira pesquisa do instituto após o registro oficial das candidaturas. Em primeiro lugar aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro está em segundo lugar, com 18%. Na sequência aparece Marina Silva, com 6% dos votos, Ciro Gomes com 5% e Geraldo Alckmin também com 5%, considerando as cinco primeiras posições.

O número de brancos e nulos somaram 16% e os que não sabem ou não quiseram responder somaram 6%. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 19 de agosto em 142 municípios e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

