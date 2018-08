Confirmado! Cientistas identificam presença de gelo nos polos lunares

MARIA LUCIANA RINCÓN

Já faz um bom tempo que os cientistas investigam a existência de água na Lua — uma vez que a presença do líquido poderia ajudar a viabilizar os planos de um dia estabelecermos uma base humana por lá. Aliás, a suspeita de que esse material (indispensável para a nossa sobrevivência) pudesse estar se “escondendo” em regiões lunares que permanecem permanentemente na penumbra não é o que podemos chamar de nova, tanto que sondas e missões espaciais já haviam encontrado indícios de que o satélite talvez não fosse tão árido como que se pensava.

Água!

Pois, de acordo com a NASA, cientistas conseguiram realizar observações diretas da existência de depósitos de gelo na Lua pela primeira vez na história, confirmando a existência de água no satélite — justamente nos locais onde os astrônomos desconfiavam que poderiam encontrar o material. Segundo a agência espacial, os depósitos se distribuem tanto pelo polo sul, como pelo norte, e possivelmente são muito, muito antigos.

Ainda de acordo com a NASA, os depósitos de gelo detectados no polo norte se distribuem por uma área mais vasta do que os do polo sul, onde a maior parte do material está concentrada no interior de crateras. E como é que os cientistas conseguiram a proeza de finalmente confirmar que existe água na Lua? Eles usaram dados coletados por um instrumento projetado especificamente para detectar a presença da substância no satélite e que foi enviado até lá a bordo da sonda espacial indiana Chandrayaan-1 em 2008.

Esse equipamento — chamado M3, de Moon Mineralogy Mapper ou Mapeador da Mineralogia da Lua em tradução livre — realizou varreduras da superfície lunar e capturou nos polos propriedades reflexivas características do gelo. E mais: o instrumento também realizou medições da forma como as moléculas do material detectado absorvem a luz no espectro do infravermelho, uma vez que a água em seu estado sólido e líquido se comporta de maneira diferente, e os resultados apontaram que se trata de água congelada mesmo.

Veja m ais no Tecmundo