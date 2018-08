Por que pessoas que se sentem mais jovens do que são podem viver mais

David Robson

Imagine por um momento que você não tenha uma certidão de nascimento e que sua idade pudesse ser determinada apenas pela maneira como você se sente por dentro. Quantos anos você diria que tem?

Assim como sua altura ou tamanho de sapato, o número de anos que se passaram desde que você chegou ao mundo é um fato que não pode ser mudado. Mas as experiências diárias sugerem que nós frequentemente não vivemos a idade da mesma forma, e muitas pessoas se sentindo mais velhas ou mais jovens do que realmente são.

Cientistas estão cada vez mais interessados nesse tema. Eles estão descobrindo que nossa “idade subjetiva” pode ser essencial para entender por que algumas pessoas parecem ficar mais jovens com a idade e outras esmorecem com o passar do tempo.

