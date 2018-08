Malhando em casa: veja um passo a passo de 5 exercícios para perder gordura

É quase primavera e a temperatura já começa a ficar um pouco mais agradável. Com a proximidade do verão, surgem as dietas mais loucas para perda de peso e os chamados “projeto-verão”.

No entanto, é importante lembrar que estratégias drásticas não funcionam e ainda podem trazer risco à saúde. A perda de peso é sistêmica, ou seja, acontece no corpo inteiro. Não existe exercício ou dieta para “perder gordura localizada”. O que existe é a prática da atividade física associada a uma alimentação saudável, que estimula a perda de gordura no corpo todo: barriga, pernas, braços, costas.

A melhor alternativa é sempre procurar um profissional habilitado para adequar o melhor exercício para você. Entretanto, se nesse momento você não pode fazer esse investimento ou não tem tempo, compartilho 5 dicas de exercícios que podem ser feitos em casa, sem equipamentos especiais e que vão te ajudar a se mexer.

Veja a íntegra na Revista Donna