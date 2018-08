Biblioteca de NY transforma livros em Stories no Instagram

O livro ‘Alice no País das Maravilhas’ foi o primeiro a ser compartilhado dessa forma

A biblioteca pública de Nova York, nos Estados Unidos, está usando a função “Stories” do Instagram para tornar os clássicos da literatura mais atrativos, especialmente, para as novas gerações. A ideia é transformar o aplicativos de fotografias em um leitor de ebooks.

Com parceria com a agência de publicidade “Mother”, a biblioteca criou um serviço chamado “Insta Novels”, disponível desde a última quarta-feira (22) no perfil oficial da “NYPL” na rede social.

Saiba mais no site da Revista Época