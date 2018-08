EUA cancelam ajuda de US$ 200 milhões à Palestina

Os EUA fizeram uma revisão sobre a ajuda no valor 200 milhões de dólares anteriormente previsto à Palestina devido às ações do grupo palestino Hamas. A informação foi divulgada pela porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, nesta sexta-feira (24).

“Por decreto do presidente Trump, revisamos a ajuda dos EUA à administração da Palestina, e aos residentes na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, para garantir que estes fundos sejam gastos de acordo com os interesses nacionais dos EUA”, informou o Departamento de Estado.

“Como resultado desta revisão, conforme indicado pelo Presidente, vamos redirecionar mais 200 milhões de dólares do ano fiscal de 2017 em fundos de apoio econômico e da implementação de programas inicialmente planejados na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Agora, esses fundos serão direcionados para projetos de alta prioridade em outros lugares”, acrescentou a porta-voz.

