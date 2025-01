Após anúncio de IA chinesa, empresas de tecnologia perdem cerca de US$ 1 tri em valor de mercado

Companhia mais afetada foi a Nvidia, fabricante de chips e semicondutores: ações recuaram 17,8%, reduzindo a capitalização de mercado em US$ 620 bilhões

O modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela empresa chinesa DeepSeek provocou uma queda de aproximadamente US$ 1 trilhão no valor de mercado das grandes empresas de tecnologia nesta segunda-feira (27), segundo a agência Bloomberg.

As perdas foram impulsionadas pela explosão de downloads do assistente de IA da DeepSeek na Apple Store, que ultrapassaram o ChatGPT, seu principal concorrente norte-americano. Isso levantou dúvidas sobre a sustentabilidade dos investimentos de gigantes norte-americanas, como Microsoft, Meta e Alphabet, no setor de IA.

A maior perdedora com queda de ações no mercado acionário foi a Nvidia, fabricante de chips e semicondutores. Os papéis da empresa recuaram17,8%, reduzindo a capitalização de mercado em US$ 620 bilhões, possivelmente estabelecendo um recorde de perda em um único dia, segundo o Financial Times. Até então, o pior resultado da Nvidia havia ocorrido em 3 de setembro de 2024, com uma queda de US$ 279 bilhões.

Outras empresas de tecnologia também sentiram os impactos. Às 17h, a Oracle registrava queda de 15,96%, enquanto a Alphabet (Google) recuava 4,35%. A Microsoft e a Amazon registraram perdas de 2,43% e 1,23%, respectivamente. A Meta, que chegou a operar com perda de mais de 2%, encerrou o dia com leve alta de 0,08%.

Os principais índices do mercado de ações também foram afetados pelo avanço da DeepSeek. O índice tecnológico Nasdaq operava em baixa de 3,50%, o S&P 500 recuava 1,75%, enquanto o Dow Jones apresentava leve alta de 0,48%. +Em resposta ao Stargate, China deve ampliar investimentos em IA

Domínio dos EUA no setor em cheque

O modelo de inteligência artificial R1, desenvolvido pela empresa chinesa DeepSeek, oferece desempenho semelhante ao de seus concorrentes, mas com um custo de produção significativamente menor. Essa inovação gerou preocupações e incertezas entre os investidores de grandes empresas de tecnologia. +Trump proíbe Banco Central dos EUA de criar “dólar digital” e cria regras para criptos.

Com isso, outro ponto virou assunto no mercado: o domínio ocidental em relação à inteligência artificial no mundo.

