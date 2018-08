Operação Cronos prende suspeitos de violência contra a mulher no Tocantins

Ação é realizada em todo o país nesta sexta-feira. No Tocantins, foram capturadas 58 pessoas entre flagrante e cumprimento a mandados de prisão.

A Polícia Civil realiza a operação Cronos no Tocantins para prender suspeitos de feminicídio e violência doméstica contra a mulher. A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que até as 15h desta sexta-feira (24) tinham sido presas 58 pessoas. A operação é realizada em todo o país e mira também suspeitos de homicídio. (Veja o vídeo)

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, 13 pessoas foram presas por violência doméstica, em cumprimento a mandados judiciais. Deste total, três são por feminicídio. As outras prisões estão relacionados a outros crimes, como posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, homicidio e crimes contra o patrimônio, como roubo e furto.

“A operação Choque de Ordem, em Araguaína, faz parte da operação Cronos. Como nós estávamos com um efetivo suficiente da Polícia Civil e Militar, além dos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, e prisão relacionadas à lei Maria da Penha, cumpriu-se também mandados contra o tráfico”, explicou o delegado de polícia do interior Márcio Girotto.

Saiba mais no G1