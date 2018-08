Por que ouvir música durante o treino reduz o cansaço

Uma boa playlist também pode tornar o exercício mais prazeroso. A explicação é fisiológica

Você é daquelas pessoas que não conseguem se exercitar sem uma playlist? De acordo com a ciência, essa atitude pode ser muito benéfica para o corpo. Novo estudo publicado no International Journal of Psychophysiology indica que ter uma trilha sonora durante o treino ajuda a ativar uma parte do cérebro responsável por retardar a sensação de fadiga causada pelo exercício físico intenso.

Investigações anteriores já haviam apontado outros benefícios da música, como ser excelente fator motivante, além de melhorar o humor das pessoas. No entanto, os pesquisadores da Brunel University London, na Inglaterra, responsáveis pelo novo estudo, advertem que os indivíduos não devem usar a estimulação auditiva para enfrentar todas as tarefas cotidianas, pois a longo prazo isso pode prejudicar o funcionamento do corpo.

Música e exercício

Segundo Marcelo Bigliassi, principal autor da pesquisa, os efeitos da música no exercício vêm sendo investigados há mais de 100 anos, embora ainda haja muita coisa que a ciência não foi capaz de desvendar. Para tentar entender melhor como essa relação música-treino pode melhorar o desempenho físico, a equipe recrutou dezenove participantes (sete mulheres e doze homens) sem histórico de doenças graves.

