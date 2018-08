Como escrever em cima de uma imagem no Word

Truque com caixa de texto permite inserir textos sobre fotos em um documento no computador.

Paulo Alves

O Word permite escrever textos sobre imagens sem precisar usar programas avançados de edição, como o Photoshop. Ao inserir um arquivo de imagem no software da Microsoft, o usuário pode inserir uma caixa de texto em cima da foto, expandindo as opções de design na hora de formular um documento rico em ilustrações. Veja, no tutorial a seguir, como explorar o recurso do Word para escrever por cima de imagens sem precisar instalar outros aplicativos no computador.

Passo 1. Acesse o menu “Inserir” e selecione “Imagens” para incluir uma foto armazenada no computador no seu documento do Word;

Passo 2. Com a imagem já posicionada no documento, volte ao menu “Inserir”, mas, dessa vez, escolha a opção “Caixa de texto”;

Passo 3. Abaixo dos modelos de caixa de texto, assinale “Desenhar caixa de texto”;

