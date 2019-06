Whatsapp Beta traz vídeos em Picture-in-picture melhorados

Por Ramalho Lima

A versão do Whatsapp Beta para Android traz um recurso de vídeo em janela suspensa, também chamado de “Picture in Picture”, melhorado em relação ao que já temos na versão estável do app.

Na versão Beta, é possível continuar assistindo a um vídeo em janela suspensa e trocar de chat, ou mesmo minimizar o app. Na antiga versão (a estável), se você trocar de chat ou minimizar o app, o vídeo é encerrado.

Devemos salientar que o recurso está disponível apenas na versão Beta 2.19.177 do app, que só funciona em Android 8 ou superior. Por enquanto, as seguintes plataformas foram confirmadas como suportadas: YouTube, Facebook, Instagram e Streamable.

Para se tornar um usuário testador do Whatsapp e receber atualizações Beta antes das versões finais, você precisa se inscrever através deste link. Tenha em mente que versões Beta podem ser inseguras e/ou instáveis.

Via Tecmundo