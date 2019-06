Defesa de João de Deus entra com mais dois pedidos de Habeas Corpus

Com a negativa de outras ações no STJ, os advogados recorreram para a instância superiora, que é o STF

Natália Lázaro

A defesa do líder religioso João de Deus entrou com mais dois pedidos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (20/06/2019). Os recursos são referentes ao mandato de prisão pelas acusações de abuso sexual e porte ilegal de arma de fogo. As informações são da TV Globo.

Segundo um dos advogados do acusado, Carlos de Almeida Castro, o Kakay, os recursos já haviam sido pedidos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas foram negados. Dessa forma, a defesa recorreu à próxima instância.

Em entrevista à emissora, o advogado informou que, no processo, foram sugeridas medidas cautelares para que o cliente responda em prisão domiciliar. Nas audiências, a defesa tem insistido que João de Deus não apresenta riscos à investigação e que precisa ficar em casa para cuidados médicos.

