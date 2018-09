Incontinência urinária durante a gravidez – causas e como tratar

Causas e tratamentos para incontinência urinária durante o período gestacional

Gisele Cirolini

O sonho de ser mãe faz parte da realidade de muitas mulheres. Porém, quando este momento tão esperado chega, muitas futuras mamães se deparam com situações diferentes daquelas que imaginaram, entre elas, a incontinência urinária durante a gravidez.

A condição ocorre por conta da sobrecarga do concepto (feto, placenta, líquido amniótico), do útero e do aumento do peso corporal sobre o períneo. Os resultados são possíveis escapes de urina e conviver com muitas idas ao banheiro.

