Saiba por que você precisa incluir vitamina D na sua rotina com urgência

A vitamina D é responsável por metabolizar o cálcio e o fósforo no nosso organismo

A vitamina D é responsável por metabolizar o cálcio e o fósforo no nosso organismo e é essencial para a saúde dos ossos. Além disso, também é importante para a regulação do sistema imunológico. “E influencia no controle de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial e diabetes, de acordo com o estudos mais recentes”, explica o médico Joaquim Custódio da Silva Júnior, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Fameb/Ufba) e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Bahia (SBEM Bahia).

De acordo com o médico, a deficiência de vitamina D apresenta consequências clínicas importantes no tecido ósseo e muscular, predispondo a doenças como osteoporose e osteomalácia, além de aumentar o risco de quedas e fraturas. Mas, ainda assim, não existe recomendação de rastreio populacional para a vitamina.

Dados de estudos sobre níveis de vitamina D em diferentes regiões do mundo confirmam a alta prevalência de hipovitaminose D (conjunto de carências provocadas pela falta da vitamina). “No Brasil, a hipovitaminose D foi documentada em várias regiões, o que justifica uma análise crítica de seus critérios diagnósticos”, avalia Dr. Joaquim.

Para isto, o médico alerta que tanto uma indicação correta da solicitação do exame, quanto o processamento adequado da amostra, associados a uma interpretação e avaliação crítica dos resultados, são essenciais para que se indique um tratamento eficaz baseado nas evidências científicas atuais.

A hipovitaminose D leva à deficiência na absorção do cálcio, o que pode levar a um quadro de hiperparatiroidismo secundário, o qual, por sua vez, pode levar à perda de massa óssea pelo aumento da reabsorção e, consequentemente, a fraturas.

Em situações onde o nível da vitamina D é extremamente baixo (menor que 10 ng/mL), pode ocorrer um defeito de mineralização do tecido ósseo, caracterizando como raquitismo na criança, e osteomalácia nos adultos.

