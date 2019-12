Mudanças no Bolsa Família podem acontecer a partir de 2020

Juan Gouveia

Um dos programas mais populares do país passará por modificações em 2020. A atual gestão prevê mudanças no Bolsa Família. A equipe econômica discute a implementação com outros serviços, além de possível reajuste de valor.

Para 2020, a cobertura do programa deve sofrer ajustes. Documento enviado pelo governo federal à Câmara de Deputados não prevê novos beneficiários do Bolsa Família em 2020, tendo em vista novos ajustes às questões orçamentárias.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a cobertura do programa tem que ser compatível com o Orçamento federal. “Ao calcular suas despesas com o programa para 2020, o governo não ‘incluiu novas famílias beneficiárias em suas projeções’, diz órgão.

Apesar do possível congelamento, o governo reservou R$ 29,5 bilhões para o programa no próximo ano. O valor ainda é considerado inferior, quando comparado aos R$ 32 bilhões de 2019 e também não conta com a previsão do 13º para beneficiários, pago esse ano;

As mudanças do Bolsa Família atingem também uma possível união com outros três benefícios: abono salarial, salário-família e dedução por dependente no Imposto de Renda (IR).

