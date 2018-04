Veja todos os novos valores do Bolsa Família pela internet em 2018. Confira as informações logo abaixo e fique por dentro das últimas informações. O Bolsa família tem reconhecimento internacional por ter sido bem-sucedido na distribuição de renda, e atualmente é controlado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Através da Lei 10836 o objetivo do Bolsa Família é combater a pobreza e miséria no país. Se você é beneficiário, confira logo abaixo o calendário do Bolsa Família 2018, o valor e as regras do programa.

Calendário do Bolsa Família 2018

Para saber quando o seu benefício estará disponível para saque em cada mês, basta observar no calendário do bolsa família 2018, qual é o último número do seu cadastro (NIS) presente no Cartão Bolsa Família.

A numeração começa em “1” e termina em “0”.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário que a família comprove situação de pobreza ou extrema pobreza. A média de renda por pessoa da família não pode ser maior do que R$170,00 por mês. Para fazer esse calculo, some a renda de todos os integrantes da família e divida pelo número de pessoas.

Por exemplo, João ganha 500 reais por mês, Maria ganha 300 reais por mês e têm 3 filhos menores que não trabalham. Logo, 500 + 300 é igual a 800. A família tem 5 membros: João, Maria e os 3 filhos. Então, para saber a renda média, divida 800 reais por 5, que será igual a 160 reais por pessoa. Logo, a família de João e Maria podem receber Bolsa Família, pois a renda por pessoa é menor do que 17o reais por mês.

